После упоминания о качествах обитателей Рая Всевышний Аллах поведал о том, что обитатели Ада обладают совершенно противоположными качествами. Они отказываются выполнять завет с Аллахом, о котором они узнают от Божьих посланников. Они не принимают этот завет с покорностью, а отворачиваются от него и нарушают его. Они разрывают связь со своим Господом, когда отказываются уверовать и совершать праведные деяния, а также разрывают родственные связи и не выполняют своих обязанностей перед близкими. Более того, они распространяют на земле нечестие, исповедуя неверие и совершая грехи, сбивая людей с прямого пути и представляя истину в ложном свете. Они заслуживают того, чтобы их унижали и гнали прочь. Они заслуживают проклятия Аллаха, ангелов и правоверных мусульман. А их обителью непременно станет Адское Пламя, в котором нет ничего, кроме мучительного наказания.