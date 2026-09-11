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Tafsir Fathul Majid التفسير: الرعد آية 24
الرعد
٢٤
٢٤:١٣
سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ٢٤
سَلَـٰمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ ۚ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ ٢٤
سَلَٰمٌ
ﲎ
عَلَيۡكُم
ﲏ
بِمَا
ﲐ
صَبَرۡتُمۡۚ
ﲑﲒ
فَنِعۡمَ
ﲓ
عُقۡبَى
ﲔ
ٱلدَّارِ
ﲕ
٢٤
ﲖ
تقول الملائكة لهم:
سلام عليكم، تحية خاصة لكم، سَلِمْتم من كل سوء بسبب صبركم على طاعة الله، فنِعْمَ عاقبة الدار الجنة.
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