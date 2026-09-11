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Tafsir Fathul Majid التفسير: الرعد آية 22
الرعد
٢٢
٢٢:١٣
والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرءون بالحسنة السيية اولايك لهم عقبى الدار ٢٢
وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُوا۟ مِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ سِرًّۭا وَعَلَانِيَةًۭ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ٢٢
وَٱلَّذِينَ
ﱩ
صَبَرُواْ
ﱪ
ٱبۡتِغَآءَ
ﱫ
وَجۡهِ
ﱬ
رَبِّهِمۡ
ﱭ
وَأَقَامُواْ
ﱮ
ٱلصَّلَوٰةَ
ﱯ
وَأَنفَقُواْ
ﱰ
مِمَّا
ﱱ
رَزَقۡنَٰهُمۡ
ﱲ
سِرّٗا
ﱳ
وَعَلَانِيَةٗ
ﱴ
وَيَدۡرَءُونَ
ﱵ
بِٱلۡحَسَنَةِ
ﱶ
ٱلسَّيِّئَةَ
ﱷ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﱸ
لَهُمۡ
ﱹ
عُقۡبَى
ﱺ
ٱلدَّارِ
ﱻ
٢٢
ﱼ
وهم الذين صبروا على الأذى وعلى الطاعة، وعن المعصية طلبًا لرضا ربهم، وأدَّوا الصلاة على أتمِّ وجوهها، وأدَّوا من أموالهم زكاتهم المفروضة، والنفقات المستحبة في الخفاء والعلن، ويدفعون بالحسنة السيئة فتمحوها، أولئك الموصوفون بهذه الصفات لهم العاقبة المحمودة في الآخرة.
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