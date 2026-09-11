После упоминания о том, как отличать истину от лжи, Всевышний Аллах сообщил, что все люди делятся на две группы. Одни отвечают на Его призыв и удостаиваются вознаграждения, а другие отказываются отвечать на Его призыв и заслуживают наказания. Первые всем сердцем покоряются знаниям и вере, повинуются повелениям и запретам религии, выполняют то, чего от них требует Всевышний Аллах, и заслуживают прекрасной жизни и щедрого вознаграждения. Они обладают самыми славными качествами и самыми прекрасными достоинствами. А вознаграждение ожидает их как при жизни на земле, так и после смерти. Они получат то, чего не видывал взор, чего не слышали уши и о чем даже не помышляла человеческая душа. А вторые отказываются уверовать даже после того, как им приводят притчи и разъясняют истину, и поэтому они никогда не познают прекрасной жизни. Если даже они смогут заполучить столько золота и серебра, сколько может уместиться на земле, или даже вдвое больше того, они не смогут откупиться от наказания в День воскресения. Где им спастись от него?!! Их расчет будет ужасен, потому что им придется отвечать за все совершенные злодеяния, и они увидят, что все обиды, причиненные ими рабам Аллаха, были записаны. Всевышний сказал: «Будет положена книга, и ты увидишь, как грешники будут трепетать от того, что в ней. Они скажут: “Горе нам! Что это за книга! В ней не упущен ни малый, ни великий грех - все подсчитано”. Они обнаружат перед собой все, что совершили, и твой Господь ни с кем не поступит несправедливо» (18:49). А после ужасного расчета они найдут свое пристанище в Преисподней, где собраны самые страшные муки и страдания. Страшный голод, мучительная жажда, обжигающий пламень, отвратительные плоды заккума, лютая стужа, ядовитые колючки - эти и другие наказания, о которых поведал Аллах, ожидают мучеников в Преисподней. Как же ужасно это пристанище!