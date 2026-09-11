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Tafsir Fathul Majid التفسير: الرعد آية 15
الرعد
١٥
١٥:١٣
ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والاصال ۩ ١٥
وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًۭا وَكَرْهًۭا وَظِلَـٰلُهُم بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْـَٔاصَالِ ۩ ١٥
وَلِلَّهِۤ
ﱟﱠ
يَسۡجُدُۤ
ﱡﱢ
مَن
ﱣ
فِي
ﱤ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱥ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﱦ
طَوۡعٗا
ﱧ
وَكَرۡهٗا
ﱨ
وَظِلَٰلُهُم
ﱩ
بِٱلۡغُدُوِّ
ﱪ
وَٱلۡأٓصَالِ۩
ﱫﱬ
١٥
ﱭ
ولله وحده يسجد خاضعًا منقادًا كُلُّ مَن في السموات والأرض، فيسجد ويخضع له المؤمنون طوعًا واختيارًا، ويخضع له الكافرون رغمًا عنهم; لأنهم يستكبرون عن عبادته، وحالهم وفطرتهم تكذِّبهم في ذلك، وتنقاد لعظته الله ظلال المخلوقات، فتتحرك بإرادته أول النهار وآخره.
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