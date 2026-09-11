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Tafsir Fathul Majid التفسير: الرعد آية 14
الرعد
١٤
١٤:١٣
له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال ١٤
لَهُۥ دَعْوَةُ ٱلْحَقِّ ۖ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَىْءٍ إِلَّا كَبَـٰسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَـٰلِغِهِۦ ۚ وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَـٰفِرِينَ إِلَّا فِى ضَلَـٰلٍۢ ١٤
لَهُۥ
ﱁ
دَعۡوَةُ
ﱂ
ٱلۡحَقِّۚ
ﱃﱄ
وَٱلَّذِينَ
ﱅ
يَدۡعُونَ
ﱆ
مِن
ﱇ
دُونِهِۦ
ﱈ
لَا
ﱉ
يَسۡتَجِيبُونَ
ﱊ
لَهُم
ﱋ
بِشَيۡءٍ
ﱌ
إِلَّا
ﱍ
كَبَٰسِطِ
ﱎ
كَفَّيۡهِ
ﱏ
إِلَى
ﱐ
ٱلۡمَآءِ
ﱑ
لِيَبۡلُغَ
ﱒ
فَاهُ
ﱓ
وَمَا
ﱔ
هُوَ
ﱕ
بِبَٰلِغِهِۦۚ
ﱖﱗ
وَمَا
ﱘ
دُعَآءُ
ﱙ
ٱلۡكَٰفِرِينَ
ﱚ
إِلَّا
ﱛ
فِي
ﱜ
ضَلَٰلٖ
ﱝ
١٤
ﱞ
لله سبحانه وتعالى وحده دعوة التوحيد
(لا إله إلا الله)
، فلا يُعبد ولا يُدعى إلا هو، والآلهة التي يعبدونها من دون الله لا تجيب دعاء مَن دعاها، وحالهم معها كحال عطشان يمد يده إلى الماء من بعيد; ليصل إلى فمه فلا يصل إليه، وما سؤال الكافرين لها إلا غاية في البعد عن الصواب لإشراكهم بالله غيره.
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