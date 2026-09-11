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Tafsir Fathul Majid التفسير: الرعد آية 12
الرعد
١٢
١٢:١٣
هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشي السحاب الثقال ١٢
هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًۭا وَطَمَعًۭا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ ١٢
هُوَ
ﲷ
ٱلَّذِي
ﲸ
يُرِيكُمُ
ﲹ
ٱلۡبَرۡقَ
ﲺ
خَوۡفٗا
ﲻ
وَطَمَعٗا
ﲼ
وَيُنشِئُ
ﲽ
ٱلسَّحَابَ
ﲾ
ٱلثِّقَالَ
ﲿ
١٢
ﳀ
هو الذي يريكم من آياته البرق -وهو النور اللامع من خلال السحاب- فتخافون أن تنزل عليكم منه الصواعق المحرقة، وتطمعون أن ينزل معه المطر، وبقدرته سبحانه يوجد السحاب المحمَّل بالماء الكثير لمنافعكم.
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