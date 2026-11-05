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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة النساء، الآية 96
النساء
٩٦
٩٦:٤
درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما ٩٦
دَرَجَـٰتٍۢ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةًۭ وَرَحْمَةًۭ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًۭا رَّحِيمًا ٩٦
دَرَجَٰتٖ
ﱦ
مِّنۡهُ
ﱧ
وَمَغۡفِرَةٗ
ﱨ
وَرَحۡمَةٗۚ
ﱩﱪ
وَكَانَ
ﱫ
ٱللَّهُ
ﱬ
غَفُورٗا
ﱭ
رَّحِيمًا
ﱮ
٩٦
ﱯ
هذا الثواب الجزيل منازل عالية في الجنات من الله تعالى لخاصة عباده المجاهدين في سبيله، ومغفرة لذنوبهم ورحمة واسعة ينعمون فيها. وكان الله غفورًا لمن تاب إليه وأناب، رحيمًا بأهل طاعته، المجاهدين في سبيله.
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