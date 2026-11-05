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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة النساء، الآية 92
النساء
٩٢
٩٢:٤
وما كان لمومن ان يقتل مومنا الا خطا ومن قتل مومنا خطا فتحرير رقبة مومنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مومن فتحرير رقبة مومنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مومنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ٩٢
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًۭٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًۭٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍۢ مُّؤْمِنَةٍۢ وَدِيَةٌۭ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّۢ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌۭ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍۢ مُّؤْمِنَةٍۢ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَـٰقٌۭ فَدِيَةٌۭ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍۢ مُّؤْمِنَةٍۢ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةًۭ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًۭا ٩٢
وَمَا
ﱁ
كَانَ
ﱂ
لِمُؤۡمِنٍ
ﱃ
أَن
ﱄ
يَقۡتُلَ
ﱅ
مُؤۡمِنًا
ﱆ
إِلَّا
ﱇ
خَطَـٔٗاۚ
ﱈﱉ
وَمَن
ﱊ
قَتَلَ
ﱋ
مُؤۡمِنًا
ﱌ
خَطَـٔٗا
ﱍ
فَتَحۡرِيرُ
ﱎ
رَقَبَةٖ
ﱏ
مُّؤۡمِنَةٖ
ﱐ
وَدِيَةٞ
ﱑ
مُّسَلَّمَةٌ
ﱒ
إِلَىٰٓ
ﱓ
أَهۡلِهِۦٓ
ﱔ
إِلَّآ
ﱕ
أَن
ﱖ
يَصَّدَّقُواْۚ
ﱗﱘ
فَإِن
ﱙ
كَانَ
ﱚ
مِن
ﱛ
قَوۡمٍ
ﱜ
عَدُوّٖ
ﱝ
لَّكُمۡ
ﱞ
وَهُوَ
ﱟ
مُؤۡمِنٞ
ﱠ
فَتَحۡرِيرُ
ﱡ
رَقَبَةٖ
ﱢ
مُّؤۡمِنَةٖۖ
ﱣﱤ
وَإِن
ﱥ
كَانَ
ﱦ
مِن
ﱧ
قَوۡمِۭ
ﱨ
بَيۡنَكُمۡ
ﱩ
وَبَيۡنَهُم
ﱪ
مِّيثَٰقٞ
ﱫ
فَدِيَةٞ
ﱬ
مُّسَلَّمَةٌ
ﱭ
إِلَىٰٓ
ﱮ
أَهۡلِهِۦ
ﱯ
وَتَحۡرِيرُ
ﱰ
رَقَبَةٖ
ﱱ
مُّؤۡمِنَةٖۖ
ﱲﱳ
فَمَن
ﱴ
لَّمۡ
ﱵ
يَجِدۡ
ﱶ
فَصِيَامُ
ﱷ
شَهۡرَيۡنِ
ﱸ
مُتَتَابِعَيۡنِ
ﱹ
تَوۡبَةٗ
ﱺ
مِّنَ
ﱻ
ٱللَّهِۗ
ﱼﱽ
وَكَانَ
ﱾ
ٱللَّهُ
ﱿ
عَلِيمًا
ﲀ
حَكِيمٗا
ﲁ
٩٢
ﲂ
ولا يحق لمؤمن الاعتداء على أخيه المؤمن وقتله بغير حق، إلا أن يقع منه ذلك على وجه الخطأ الذي لا عمد فيه، ومن وقع منه ذلك الخطأ فعليه عتق رقبة مؤمنة، وتسليم دية مقدرة إلى أوليائه، إلا أن يتصدقوا بها عليه ويعفوا عنه. فإن كان المقتول من قوم كفار أعداء للمؤمنين، وهو مؤمن بالله تعالى، وبما أنزل من الحق على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فعلى قاتله عتق رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم عهد وميثاق، فعلى قاتله دية تسلم إلى أوليائه وعتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد القدرة على عتق رقبة مؤمنة، فعليه صيام شهرين متتابعين; ليتوب الله تعالى عليه. وكان الله تعالى عليما بحقيقة شأن عباده، حكيمًا فيما شرعه لهم.
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