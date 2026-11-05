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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة النساء، الآية 86
النساء
٨٦
٨٦:٤
واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها ان الله كان على كل شيء حسيبا ٨٦
وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍۢ فَحَيُّوا۟ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ حَسِيبًا ٨٦
وَإِذَا
ﳎ
حُيِّيتُم
ﳏ
بِتَحِيَّةٖ
ﳐ
فَحَيُّواْ
ﳑ
بِأَحۡسَنَ
ﳒ
مِنۡهَآ
ﳓ
أَوۡ
ﳔ
رُدُّوهَآۗ
ﳕﳖ
إِنَّ
ﳗ
ٱللَّهَ
ﳘ
كَانَ
ﳙ
عَلَىٰ
ﳚ
كُلِّ
ﳛ
شَيۡءٍ
ﳜ
حَسِيبًا
ﳝ
٨٦
ﳞ
وإذا سلَّم عليكم المسلم فردُّوا عليه بأفضل مما سلَّم لفظًا وبشاشةً، أو ردوا عليه بمثل ما سلَّم، ولكل ثوابه وجزاؤه. إن الله تعالى كان على كل شيء مجازيًا.
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