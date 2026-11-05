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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة النساء، الآية 84
النساء
٨٤
٨٤:٤
فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المومنين عسى الله ان يكف باس الذين كفروا والله اشد باسا واشد تنكيلا ٨٤
فَقَـٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًۭا وَأَشَدُّ تَنكِيلًۭا ٨٤
فَقَٰتِلۡ
ﲛ
فِي
ﲜ
سَبِيلِ
ﲝ
ٱللَّهِ
ﲞ
لَا
ﲟ
تُكَلَّفُ
ﲠ
إِلَّا
ﲡ
نَفۡسَكَۚ
ﲢﲣ
وَحَرِّضِ
ﲤ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَۖ
ﲥﲦ
عَسَى
ﲧ
ٱللَّهُ
ﲨ
أَن
ﲩ
يَكُفَّ
ﲪ
بَأۡسَ
ﲫ
ٱلَّذِينَ
ﲬ
كَفَرُواْۚ
ﲭﲮ
وَٱللَّهُ
ﲯ
أَشَدُّ
ﲰ
بَأۡسٗا
ﲱ
وَأَشَدُّ
ﲲ
تَنكِيلٗا
ﲳ
٨٤
ﲴ
فجاهد -أيها النبي- في سبيل الله لإعلاء كلمته، لا تلزم فعل غيرك ولا تؤاخذ به، وحُضَّ المؤمنين على القتال والجهاد، ورغِّبهم فيه، لعل الله يمنع بك وبهم بأس الكافرين وشدتهم. والله تعالى أشد قوة وأعظم عقوبة للكافرين.
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