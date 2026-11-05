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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة النساء، الآية 82
النساء
٨٢
٨٢:٤
افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ٨٢
أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَـٰفًۭا كَثِيرًۭا ٨٢
أَفَلَا
ﱫ
يَتَدَبَّرُونَ
ﱬ
ٱلۡقُرۡءَانَۚ
ﱭﱮ
وَلَوۡ
ﱯ
كَانَ
ﱰ
مِنۡ
ﱱ
عِندِ
ﱲ
غَيۡرِ
ﱳ
ٱللَّهِ
ﱴ
لَوَجَدُواْ
ﱵ
فِيهِ
ﱶ
ٱخۡتِلَٰفٗا
ﱷ
كَثِيرٗا
ﱸ
٨٢
ﱹ
أفلا ينظر هؤلاء في القرآن، وما جاء به من الحق، نظر تأمل وتدبر، حيث جاء على نسق محكم يقطع بأنه من عند الله وحده؟ ولو كان مِن عند غيره لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا.
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