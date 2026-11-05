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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة النساء، الآية 81
النساء
٨١
٨١:٤
ويقولون طاعة فاذا برزوا من عندك بيت طايفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ٨١
وَيَقُولُونَ طَاعَةٌۭ فَإِذَا بَرَزُوا۟ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌۭ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ ۖ وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ۖ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ٨١
وَيَقُولُونَ
ﱏ
طَاعَةٞ
ﱐ
فَإِذَا
ﱑ
بَرَزُواْ
ﱒ
مِنۡ
ﱓ
عِندِكَ
ﱔ
بَيَّتَ
ﱕ
طَآئِفَةٞ
ﱖ
مِّنۡهُمۡ
ﱗ
غَيۡرَ
ﱘ
ٱلَّذِي
ﱙ
تَقُولُۖ
ﱚﱛ
وَٱللَّهُ
ﱜ
يَكۡتُبُ
ﱝ
مَا
ﱞ
يُبَيِّتُونَۖ
ﱟﱠ
فَأَعۡرِضۡ
ﱡ
عَنۡهُمۡ
ﱢ
وَتَوَكَّلۡ
ﱣ
عَلَى
ﱤ
ٱللَّهِۚ
ﱥﱦ
وَكَفَىٰ
ﱧ
بِٱللَّهِ
ﱨ
وَكِيلًا
ﱩ
٨١
ﱪ
ويُظْهر هؤلاء المعرضون -وهم في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم- طاعتهم للرسول وما جاء به، فإذا ابتعدوا عنه وانصرفوا عن مجلسه، دبَّر جماعة منهم ليلا غير ما أعلنوه من الطاعة، وما علموا أن الله يحصي عليهم ما يدبرون، وسيجازيهم عليه أتم الجزاء، فتول عنهم -أيها الرسول- ولا تبال بهم، فإنهم لن يضروك، وتوكل على الله، وحسبك به وليّاً وناصرًا.
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