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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة النساء، الآية 79
النساء
٧٩
٧٩:٤
ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيية فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ٧٩
مَّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍۢ فَمِنَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍۢ فَمِن نَّفْسِكَ ۚ وَأَرْسَلْنَـٰكَ لِلنَّاسِ رَسُولًۭا ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًۭا ٧٩
مَّآ
ﳔ
أَصَابَكَ
ﳕ
مِنۡ
ﳖ
حَسَنَةٖ
ﳗ
فَمِنَ
ﳘ
ٱللَّهِۖ
ﳙﳚ
وَمَآ
ﳛ
أَصَابَكَ
ﳜ
مِن
ﳝ
سَيِّئَةٖ
ﳞ
فَمِن
ﳟ
نَّفۡسِكَۚ
ﳠﳡ
وَأَرۡسَلۡنَٰكَ
ﳢ
لِلنَّاسِ
ﳣ
رَسُولٗاۚ
ﳤﳥ
وَكَفَىٰ
ﳦ
بِٱللَّهِ
ﳧ
شَهِيدٗا
ﳨ
٧٩
ﳩ
ما أصابك -أيها الإنسان- مِن خير ونعمة فهو من الله تعالى وحده، فضلا وإحسانًا، وما أصابك من جهد وشدة فبسبب عملك السيئ، وما اقترفته يداك من الخطايا والسيئات. وبعثناك -أيها الرسول- لعموم الناس رسولا تبلغهم رسالة ربك، وكفى بالله شهيدًا على صدق رسالتك.
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