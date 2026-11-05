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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة النساء، الآية 77
النساء
٧٧
٧٧:٤
الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاة واتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب قل متاع الدنيا قليل والاخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا ٧٧
أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوٓا۟ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌۭ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةًۭ ۚ وَقَالُوا۟ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلَآ أَخَّرْتَنَآ إِلَىٰٓ أَجَلٍۢ قَرِيبٍۢ ۗ قُلْ مَتَـٰعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌۭ وَٱلْـَٔاخِرَةُ خَيْرٌۭ لِّمَنِ ٱتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ٧٧
أَلَمۡ
ﱸ
تَرَ
ﱹ
إِلَى
ﱺ
ٱلَّذِينَ
ﱻ
قِيلَ
ﱼ
لَهُمۡ
ﱽ
كُفُّوٓاْ
ﱾ
أَيۡدِيَكُمۡ
ﱿ
وَأَقِيمُواْ
ﲀ
ٱلصَّلَوٰةَ
ﲁ
وَءَاتُواْ
ﲂ
ٱلزَّكَوٰةَ
ﲃ
فَلَمَّا
ﲄ
كُتِبَ
ﲅ
عَلَيۡهِمُ
ﲆ
ٱلۡقِتَالُ
ﲇ
إِذَا
ﲈ
فَرِيقٞ
ﲉ
مِّنۡهُمۡ
ﲊ
يَخۡشَوۡنَ
ﲋ
ٱلنَّاسَ
ﲌ
كَخَشۡيَةِ
ﲍ
ٱللَّهِ
ﲎ
أَوۡ
ﲏ
أَشَدَّ
ﲐ
خَشۡيَةٗۚ
ﲑﲒ
وَقَالُواْ
ﲓ
رَبَّنَا
ﲔ
لِمَ
ﲕ
كَتَبۡتَ
ﲖ
عَلَيۡنَا
ﲗ
ٱلۡقِتَالَ
ﲘ
لَوۡلَآ
ﲙ
أَخَّرۡتَنَآ
ﲚ
إِلَىٰٓ
ﲛ
أَجَلٖ
ﲜ
قَرِيبٖۗ
ﲝﲞ
قُلۡ
ﲟ
مَتَٰعُ
ﲠ
ٱلدُّنۡيَا
ﲡ
قَلِيلٞ
ﲢ
وَٱلۡأٓخِرَةُ
ﲣ
خَيۡرٞ
ﲤ
لِّمَنِ
ﲥ
ٱتَّقَىٰ
ﲦ
وَلَا
ﲧ
تُظۡلَمُونَ
ﲨ
فَتِيلًا
ﲩ
٧٧
ﲪ
ألم تعلم -أيها الرسول-
أمر أولئك الذين قيل لهم قبل الإذن بالجهاد:
امنعوا أيديكم عن قتال أعدائكم من المشركين، وعليكم أداء ما فرضه الله عليكم من الصلاة، والزكاة، فلما فرض عليهم القتال إذا جماعة منهم قد تغير حالهم، فأصبحوا يخافون الناس ويرهبونهم، كخوفهم من الله أو أشد، ويعلنون عما اعتراهم من شدة الخوف،
فيقولون:
ربنا لِمَ أَوْجَبْتَ علينا القتال؟ هلا أمهلتنا إلى وقت قريب، رغبة منهم في متاع الحياة الدنيا، قل لهم -أيها الرسول-: متاع الدنيا قليل، والآخرة وما فيها أعظم وأبقى لمن اتقى، فعمل بما أُمر به، واجتنب ما نُهي عنه. لا يظلم ربك أحدًا شيئًا، ولو كان مقدار الخيط الذي يكون في شق نَواة التمرة.
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