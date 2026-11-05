تفسير تفسير الجلالين: سورة النساء، الآية 75

﴿وَمَا لَكُمۡ لَا تُقَـٰتِلُونَ﴾ اسْتِفْهَام تَوْبِيخ أَيْ لَا مَانِع لكم من القتال ﴿فِی سَبِیلِ ٱللَّهِ وَ﴾ في تَخْلِيص ﴿ٱلۡمُسۡتَضۡعَفِینَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاۤءِ وَٱلۡوِلۡدَ ٰنِ﴾ الَّذِينَ حبسهم الكفار عن الهجرة وآذوهم قال ابن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا كُنْت أَنَا وَأُمِّي مِنْهُمْ ﴿ٱلَّذِینَ یَقُولُونَ﴾ دَاعِينَ يَا ﴿رَبَّنَاۤ أَخۡرِجۡنَا مِنۡ هَـٰذِهِ ٱلۡقَرۡیَةِ﴾ مَكَّة ﴿ٱلظَّالِمِ أَهۡلُهَا﴾ بِالْكُفْرِ ﴿وَٱجۡعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ﴾ مِنْ عِنْدك ﴿وَلِیࣰّا﴾ يَتَوَلَّى أُمُورنَا ﴿وَٱجۡعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِیرًا ٧٥﴾ يَمْنَعنَا مِنْهُمْ وَقَدْ اسْتَجَابَ اللَّه دُعَاءَهُمْ فَيَسَّرَ لِبَعْضِهِمْ الْخُرُوج وَبَقِيَ بَعْضهمْ إلَى أَنْ فُتِحَتْ مَكَّة وَوَلَّى صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَّاب بْن أَسِيد فَأَنْصَفَ مَظْلُومهمْ مِنْ ظَالِمهمْ