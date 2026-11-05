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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة النساء، الآية 74
النساء
٧٤
٧٤:٤
۞ فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالاخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نوتيه اجرا عظيما ٧٤
۞ فَلْيُقَـٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْـَٔاخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَـٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًۭا ٧٤
۞ فَلۡيُقَٰتِلۡ
ﲶ ﲷ
فِي
ﲸ
سَبِيلِ
ﲹ
ٱللَّهِ
ﲺ
ٱلَّذِينَ
ﲻ
يَشۡرُونَ
ﲼ
ٱلۡحَيَوٰةَ
ﲽ
ٱلدُّنۡيَا
ﲾ
بِٱلۡأٓخِرَةِۚ
ﲿﳀ
وَمَن
ﳁ
يُقَٰتِلۡ
ﳂ
فِي
ﳃ
سَبِيلِ
ﳄ
ٱللَّهِ
ﳅ
فَيُقۡتَلۡ
ﳆ
أَوۡ
ﳇ
يَغۡلِبۡ
ﳈ
فَسَوۡفَ
ﳉ
نُؤۡتِيهِ
ﳊ
أَجۡرًا
ﳋ
عَظِيمٗا
ﳌ
٧٤
ﳍ
فليجاهد في سبيل نصرة دين الله، وإعلاء كلمته، الذين يبيعون الحياة الدنيا بالدار الآخرة وثوابها. ومن يجاهد في سبيل الله مخلصًا، فيُقْتَلْ أو يَغْلِبْ، فسوف نؤتيه أجرًا عظيمًا.
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