تفسير Rebar Kurdish Tafsir: سورة النساء، الآية 74

{ فەرمانكردن بە كوشتاركردن لە پێناو خوای گەورە} [ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ] خوای گهوره هانی باوهڕداران ئهدا با باوهڕداران ئهوانهی كه ژیانی دونیا ئهفرۆشن به قیامهت با ئهوانه كوشتاری كافران بكهن [ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (٧٤) ] وه ههر كهسێ له پێناو خوای گهورهدا كوشتاری كافران بكات و بكوژرێت ئهوه شههیدهو خوای گهوره ئهیخاته بهههشتهوه، وه ئهگهر زاڵ و سهركهوتوو بێت بهسهر كافراندا ئهوه ڕێزی خوای گهورهیه له دونیادا بۆیان و ئهجرو پاداشتێكی زۆریان ئهداتهوه.