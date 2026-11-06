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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة النساء، الآية 163
النساء
١٦٣
١٦٣:٤
۞ انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده واوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان واتينا داوود زبورا ١٦٣
۞ إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍۢ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعْدِهِۦ ۚ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ وَإِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَـٰرُونَ وَسُلَيْمَـٰنَ ۚ وَءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ زَبُورًۭا ١٦٣
۞ إِنَّآ
ﱁ ﱂ
أَوۡحَيۡنَآ
ﱃ
إِلَيۡكَ
ﱄ
كَمَآ
ﱅ
أَوۡحَيۡنَآ
ﱆ
إِلَىٰ
ﱇ
نُوحٖ
ﱈ
وَٱلنَّبِيِّـۧنَ
ﱉ
مِنۢ
ﱊ
بَعۡدِهِۦۚ
ﱋﱌ
وَأَوۡحَيۡنَآ
ﱍ
إِلَىٰٓ
ﱎ
إِبۡرَٰهِيمَ
ﱏ
وَإِسۡمَٰعِيلَ
ﱐ
وَإِسۡحَٰقَ
ﱑ
وَيَعۡقُوبَ
ﱒ
وَٱلۡأَسۡبَاطِ
ﱓ
وَعِيسَىٰ
ﱔ
وَأَيُّوبَ
ﱕ
وَيُونُسَ
ﱖ
وَهَٰرُونَ
ﱗ
وَسُلَيۡمَٰنَۚ
ﱘﱙ
وَءَاتَيۡنَا
ﱚ
دَاوُۥدَ
ﱛ
زَبُورٗا
ﱜ
١٦٣
ﱝ
إنا أوحينا اليك -أيها الرسول- بتبليغ الرسالة كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط -وهم الأنبياء الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة من ولد يعقوب- وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان. وآتينا داود زبورًا، وهو كتاب وصحف مكتوبة.
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