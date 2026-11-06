تفسير تفسير السعدي: سورة النساء، الآية 161

Всевышний сообщил о том, что Он запретил людям Писания многие из мирских благ, которые прежде были дозволены им. Этот запрет был наказанием за то, что они поступали несправедливо и преступали границы дозволенного, сбивали людей с пути Аллаха и мешали им найти прямой путь, а также пожирали лихву, которая была запрещена им. Они лишали нуждающихся людей возможности заключать честные сделки и получили наказание, которое соответствовало их злодеяниям. Аллах запретил им многие из мирских благ, которые были дозволены им прежде и по сути своей были чистыми и полезными. Что же касается запретов, установленных для мусульманской общины, то они распространяются только на те скверные вещи, которые могут навредить их религии и мирской жизни.