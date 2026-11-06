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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة النساء، الآية 158
النساء
١٥٨
١٥٨:٤
بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما ١٥٨
بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًۭا ١٥٨
بَل
ﲆ
رَّفَعَهُ
ﲇ
ٱللَّهُ
ﲈ
إِلَيۡهِۚ
ﲉﲊ
وَكَانَ
ﲋ
ٱللَّهُ
ﲌ
عَزِيزًا
ﲍ
حَكِيمٗا
ﲎ
١٥٨
ﲏ
بل رفع الله عيسى إليه ببدنه وروحه حيًّا، وطهَّره من الذين كفروا. وكان الله عزيزًا في ملكه، حكيمًا في تدبيره وقضائه.
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