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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة النساء، الآية 157
النساء
١٥٧
١٥٧:٤
وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولاكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا ١٥٧
وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ لَفِى شَكٍّۢ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًۢا ١٥٧
وَقَوۡلِهِمۡ
ﱠ
إِنَّا
ﱡ
قَتَلۡنَا
ﱢ
ٱلۡمَسِيحَ
ﱣ
عِيسَى
ﱤ
ٱبۡنَ
ﱥ
مَرۡيَمَ
ﱦ
رَسُولَ
ﱧ
ٱللَّهِ
ﱨ
وَمَا
ﱩ
قَتَلُوهُ
ﱪ
وَمَا
ﱫ
صَلَبُوهُ
ﱬ
وَلَٰكِن
ﱭ
شُبِّهَ
ﱮ
لَهُمۡۚ
ﱯﱰ
وَإِنَّ
ﱱ
ٱلَّذِينَ
ﱲ
ٱخۡتَلَفُواْ
ﱳ
فِيهِ
ﱴ
لَفِي
ﱵ
شَكّٖ
ﱶ
مِّنۡهُۚ
ﱷﱸ
مَا
ﱹ
لَهُم
ﱺ
بِهِۦ
ﱻ
مِنۡ
ﱼ
عِلۡمٍ
ﱽ
إِلَّا
ﱾ
ٱتِّبَاعَ
ﱿ
ٱلظَّنِّۚ
ﲀﲁ
وَمَا
ﲂ
قَتَلُوهُ
ﲃ
يَقِينَۢا
ﲄ
١٥٧
ﲅ
وبسبب قولهم -على سبيل التهكم والاستهزاء-: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وما قتلوا عيسى وما صلبوه، بل صلبوا رجلا شبيهًا به ظنًّا منهم أنه عيسى. ومن ادَّعى قَتْلَهُ من اليهود، ومن أسلمه إليهم من النصارى، كلهم واقعون في شك وحَيْرَة، لا عِلْمَ لديهم إلا اتباع الظن، وما قتلوه متيقنين بل شاكين متوهمين.
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