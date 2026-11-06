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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة النساء، الآية 156
النساء
١٥٦
١٥٦:٤
وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما ١٥٦
وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَـٰنًا عَظِيمًۭا ١٥٦
وَبِكُفۡرِهِمۡ
ﱙ
وَقَوۡلِهِمۡ
ﱚ
عَلَىٰ
ﱛ
مَرۡيَمَ
ﱜ
بُهۡتَٰنًا
ﱝ
عَظِيمٗا
ﱞ
١٥٦
ﱟ
وكذلك لعنَّاهم بسبب كفرهم وافترائهم على مريم بما نسبوه إليها من الزنى، وهي بريئة منه.
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