تفسير تفسير الجلالين: سورة النساء، الآية 154

﴿وَرَفَعۡنَا فَوۡقَهُمُ ٱلطُّورَ﴾ الْجَبَل ﴿بِمِیثَـٰقِهِمۡ﴾ بِسَبَبِ أَخْذ الْمِيثَاق عَلَيْهِمْ لِيَخَافُوا فَقَبِلُوهُ ﴿وَقُلۡنَا لَهُمُ﴾ وَهُوَ مُظِلّ عَلَيْهِمْ ﴿ٱدۡخُلُوا۟ ٱلۡبَابَ﴾ بَاب الْقَرْيَة ﴿سُجَّدࣰا﴾ سُجُود انْحِنَاء ﴿وَقُلۡنَا لَهُمۡ لَا تَعۡدُوا۟﴾ وَفِي قِرَاءَة بِفَتْحِ الْعَيْن وَتَشْدِيد الدَّال وَفِيهِ إدْغَام التَّاء فِي الْأَصْل فِي الدَّال أَيْ لَا تَعْتَدُوا ﴿فِی ٱلسَّبۡتِ﴾ بِاصْطِيَادِ الْحِيتَان فِيهِ ﴿وَأَخَذۡنَا مِنۡهُم مِّیثَـٰقًا غَلِیظࣰا ١٥٤﴾ عَلَى ذَلِكَ فَنَقَضُوهُ