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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة النساء، الآية 144
النساء
١٤٤
١٤٤:٤
يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المومنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ١٤٤
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْكَـٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَـٰنًۭا مُّبِينًا ١٤٤
يَٰٓأَيُّهَا
ﲎ
ٱلَّذِينَ
ﲏ
ءَامَنُواْ
ﲐ
لَا
ﲑ
تَتَّخِذُواْ
ﲒ
ٱلۡكَٰفِرِينَ
ﲓ
أَوۡلِيَآءَ
ﲔ
مِن
ﲕ
دُونِ
ﲖ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَۚ
ﲗﲘ
أَتُرِيدُونَ
ﲙ
أَن
ﲚ
تَجۡعَلُواْ
ﲛ
لِلَّهِ
ﲜ
عَلَيۡكُمۡ
ﲝ
سُلۡطَٰنٗا
ﲞ
مُّبِينًا
ﲟ
١٤٤
ﲠ
يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، لا توالوا الجاحدين لدين الله، وتتركوا موالاة المؤمنين ومودتهم. أتريدون بمودَّة أعدائكم أن تجعلوا لله تعالى عليكم حجة ظاهرة على عدم صدقكم في إيمانكم؟
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