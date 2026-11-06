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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة النساء، الآية 139
النساء
١٣٩
١٣٩:٤
الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المومنين ايبتغون عندهم العزة فان العزة لله جميعا ١٣٩
ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَـٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًۭا ١٣٩
ٱلَّذِينَ
ﲥ
يَتَّخِذُونَ
ﲦ
ٱلۡكَٰفِرِينَ
ﲧ
أَوۡلِيَآءَ
ﲨ
مِن
ﲩ
دُونِ
ﲪ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَۚ
ﲫﲬ
أَيَبۡتَغُونَ
ﲭ
عِندَهُمُ
ﲮ
ٱلۡعِزَّةَ
ﲯ
فَإِنَّ
ﲰ
ٱلۡعِزَّةَ
ﲱ
لِلَّهِ
ﲲ
جَمِيعٗا
ﲳ
١٣٩
ﲴ
الذين يوالون الكافرين، ويتخذونهم أعوانًا لهم، ويتركون ولاية المؤمنين، ولا يرغبون في مودتهم. أيطلبون بذلك النصرة والمنعة عند الكافرين؟ إنهم لا يملكون ذلك، فالنصرة والعزة والقوة جميعها لله تعالى وحده.
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