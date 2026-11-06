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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة النساء، الآية 134
النساء
١٣٤
١٣٤:٤
من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخرة وكان الله سميعا بصيرا ١٣٤
مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًۢا بَصِيرًۭا ١٣٤
مَّن
ﳆ
كَانَ
ﳇ
يُرِيدُ
ﳈ
ثَوَابَ
ﳉ
ٱلدُّنۡيَا
ﳊ
فَعِندَ
ﳋ
ٱللَّهِ
ﳌ
ثَوَابُ
ﳍ
ٱلدُّنۡيَا
ﳎ
وَٱلۡأٓخِرَةِۚ
ﳏﳐ
وَكَانَ
ﳑ
ٱللَّهُ
ﳒ
سَمِيعَۢا
ﳓ
بَصِيرٗا
ﳔ
١٣٤
ﳕ
من يرغب منكم -أيها الناس- في ثواب الدنيا ويعرض عن الآخرة، فعند الله وحده ثواب الدنيا والآخرة، فليطلب من الله وحده خيري الدنيا والآخرة، فهو الذي يملكهما. وكان الله سميعًا لأقوال عباده، بصيرًا بأعمالهم ونياتهم، وسيجازيهم على ذلك.
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