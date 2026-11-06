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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة النساء، الآية 133
النساء
١٣٣
١٣٣:٤
ان يشا يذهبكم ايها الناس ويات باخرين وكان الله على ذالك قديرا ١٣٣
إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِـَٔاخَرِينَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًۭا ١٣٣
إِن
ﲸ
يَشَأۡ
ﲹ
يُذۡهِبۡكُمۡ
ﲺ
أَيُّهَا
ﲻ
ٱلنَّاسُ
ﲼ
وَيَأۡتِ
ﲽ
بِـَٔاخَرِينَۚ
ﲾﲿ
وَكَانَ
ﳀ
ٱللَّهُ
ﳁ
عَلَىٰ
ﳂ
ذَٰلِكَ
ﳃ
قَدِيرٗا
ﳄ
١٣٣
ﳅ
إن يشأ الله يُهلكُّم أيها الناس، ويأت بقوم آخرين غيركم. وكان الله على ذلك قديرًا.
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