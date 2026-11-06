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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة النساء، الآية 131
النساء
١٣١
١٣١:٤
ولله ما في السماوات وما في الارض ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض وكان الله غنيا حميدا ١٣١
وَلِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ وَإِن تَكْفُرُوا۟ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًۭا ١٣١
وَلِلَّهِ
ﲈ
مَا
ﲉ
فِي
ﲊ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲋ
وَمَا
ﲌ
فِي
ﲍ
ٱلۡأَرۡضِۗ
ﲎﲏ
وَلَقَدۡ
ﲐ
وَصَّيۡنَا
ﲑ
ٱلَّذِينَ
ﲒ
أُوتُواْ
ﲓ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﲔ
مِن
ﲕ
قَبۡلِكُمۡ
ﲖ
وَإِيَّاكُمۡ
ﲗ
أَنِ
ﲘ
ٱتَّقُواْ
ﲙ
ٱللَّهَۚ
ﲚﲛ
وَإِن
ﲜ
تَكۡفُرُواْ
ﲝ
فَإِنَّ
ﲞ
لِلَّهِ
ﲟ
مَا
ﲠ
فِي
ﲡ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲢ
وَمَا
ﲣ
فِي
ﲤ
ٱلۡأَرۡضِۚ
ﲥﲦ
وَكَانَ
ﲧ
ٱللَّهُ
ﲨ
غَنِيًّا
ﲩ
حَمِيدٗا
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١٣١
ﲫ
ولله ملك ما في السموات وما في الأرض وما بينهما. ولقد عهدنا إلى الذين أُعطوا الكتاب من قبلكم من اليهود والنصارى، وعهدنا إليكم كذلك -يا أمة محمد- بتقوى الله تعالى، والقيام بأمره واجتناب نهيه، وبيَّنَّا لكم أنكم إن تجحدوا وحدانية الله تعالى وشرعه فإنه سبحانه غني عنكم; لأن له جميع ما في السموات والأرض. وكان الله غنيّاً عن خلقه، حميدًا في صفاته وأفعاله.
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