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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة النساء، الآية 130
النساء
١٣٠
١٣٠:٤
وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ١٣٠
وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلًّۭا مِّن سَعَتِهِۦ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ وَٰسِعًا حَكِيمًۭا ١٣٠
وَإِن
ﱻ
يَتَفَرَّقَا
ﱼ
يُغۡنِ
ﱽ
ٱللَّهُ
ﱾ
كُلّٗا
ﱿ
مِّن
ﲀ
سَعَتِهِۦۚ
ﲁﲂ
وَكَانَ
ﲃ
ٱللَّهُ
ﲄ
وَٰسِعًا
ﲅ
حَكِيمٗا
ﲆ
١٣٠
ﲇ
وإن وقعت الفرقة بين الرجل وامرأته، فإن الله تعالى يغني كلا منهما من فضله وسعته; فإنه سبحانه وتعالى واسع الفضل والمنة، حكيم فيما يقضي به بين عباده.
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