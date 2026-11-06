تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة النساء، الآية 126
النساء
١٢٦
١٢٦:٤
ولله ما في السماوات وما في الارض وكان الله بكل شيء محيطا ١٢٦
وَلِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍۢ مُّحِيطًۭا ١٢٦
وَلِلَّهِ
ﲓ
مَا
ﲔ
فِي
ﲕ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲖ
وَمَا
ﲗ
فِي
ﲘ
ٱلۡأَرۡضِۚ
ﲙﲚ
وَكَانَ
ﲛ
ٱللَّهُ
ﲜ
بِكُلِّ
ﲝ
شَيۡءٖ
ﲞ
مُّحِيطٗا
ﲟ
١٢٦
ﲠ
ولله جميع ما في هذا الكون من المخلوقات، فهي ملك له تعالى وحده. وكان الله تعالى بكل شيء محيطًا، لا يخفى عليه شيء من أمور خلقه.
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid غير متوفر لهذه الآية حاليًا.