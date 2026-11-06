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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة النساء، الآية 125
النساء
١٢٥
١٢٥:٤
ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا ١٢٥
وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًۭا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌۭ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًۭا ۗ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَٰهِيمَ خَلِيلًۭا ١٢٥
وَمَنۡ
ﲀ
أَحۡسَنُ
ﲁ
دِينٗا
ﲂ
مِّمَّنۡ
ﲃ
أَسۡلَمَ
ﲄ
وَجۡهَهُۥ
ﲅ
لِلَّهِ
ﲆ
وَهُوَ
ﲇ
مُحۡسِنٞ
ﲈ
وَٱتَّبَعَ
ﲉ
مِلَّةَ
ﲊ
إِبۡرَٰهِيمَ
ﲋ
حَنِيفٗاۗ
ﲌﲍ
وَٱتَّخَذَ
ﲎ
ٱللَّهُ
ﲏ
إِبۡرَٰهِيمَ
ﲐ
خَلِيلٗا
ﲑ
١٢٥
ﲒ
لا أحد أحسن دينًا ممن انقاد بقلبه وسائر جوارحه لله تعالى وحده، وهو محسن، واتبع دين إبراهيم وشرعه، مائلا عن العقائد الفاسدة والشرائع الباطلة. وقد اصطفى الله إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- واتخذه صفيّاً من بين سائر خلقه. وفي هذه الآية، إثبات صفة الخُلّة لله -تعالى- وهي أعلى مقامات المحبة، والاصطفاء.
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