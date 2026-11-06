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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة النساء، الآية 123
النساء
١٢٣
١٢٣:٤
ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ١٢٣
لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَآ أَمَانِىِّ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ ۗ مَن يَعْمَلْ سُوٓءًۭا يُجْزَ بِهِۦ وَلَا يَجِدْ لَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّۭا وَلَا نَصِيرًۭا ١٢٣
لَّيۡسَ
ﱙ
بِأَمَانِيِّكُمۡ
ﱚ
وَلَآ
ﱛ
أَمَانِيِّ
ﱜ
أَهۡلِ
ﱝ
ٱلۡكِتَٰبِۗ
ﱞﱟ
مَن
ﱠ
يَعۡمَلۡ
ﱡ
سُوٓءٗا
ﱢ
يُجۡزَ
ﱣ
بِهِۦ
ﱤ
وَلَا
ﱥ
يَجِدۡ
ﱦ
لَهُۥ
ﱧ
مِن
ﱨ
دُونِ
ﱩ
ٱللَّهِ
ﱪ
وَلِيّٗا
ﱫ
وَلَا
ﱬ
نَصِيرٗا
ﱭ
١٢٣
ﱮ
لا يُنال هذا الفضل العظيم بالأماني التي تتمنونها أيها المسلمون، ولا بأماني أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وإنما يُنال بالإيمان الصادق بالله تعالى، وإحسان العمل الذي يرضيه. ومن يعمل عملا سيئًا يجز به، ولا يجد له سوى الله تعالى وليّاً يتولى أمره وشأنه، ولا نصيرًا ينصره، ويدفع عنه سوء العذاب.
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