تفسير Rebar Kurdish Tafsir: سورة النساء، الآية 122

[ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ] وه ئهو كهسانهی كه ئیمانیان هێناوه وه كردهوهی چاكیان كردووه (كردهوهى چاك ئهوهیه كه بۆ خوا بێت و بۆ ریا نهبێت، وه لهسهر سوننهت بێت و بیدعه نهبێت) [ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ] ئهمانه ئهخهینه ناو بهههشتهوه كۆمهڵه باخ و باخاتێك كه جۆگهله ئاو بهژێریدا ئهڕوات و بهههمیشهیی و بهنهمری تیایدا ئهمێننهوه [ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ] ئهمه بهڵێنی خوای گهورهیه بهڵێنێكی ڕاستگۆیانهو حهقه وهكو بهڵێنهكانی شهیتان نیه [ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا (١٢٢) ] وه كێ ههیه وتهی ڕاستگۆتر بێ له وتهی خوای گهوره، واته: هیچ كهسێك نیه.