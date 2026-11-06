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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة النساء، الآية 118
النساء
١١٨
١١٨:٤
لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ١١٨
لَّعَنَهُ ٱللَّهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًۭا مَّفْرُوضًۭا ١١٨
لَّعَنَهُ
ﲖ
ٱللَّهُۘ
ﲗﲘ
وَقَالَ
ﲙ
لَأَتَّخِذَنَّ
ﲚ
مِنۡ
ﲛ
عِبَادِكَ
ﲜ
نَصِيبٗا
ﲝ
مَّفۡرُوضٗا
ﲞ
١١٨
ﲟ
طرده الله تعالى من رحمته.
وقال الشيطان:
لأتخذن مِن عبادك جزءًا معلومًا في إغوائهم قولا وعملا.
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