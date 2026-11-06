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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة النساء، الآية 116
النساء
١١٦
١١٦:٤
ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذالك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ١١٦
إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَـٰلًۢا بَعِيدًا ١١٦
إِنَّ
ﱴ
ٱللَّهَ
ﱵ
لَا
ﱶ
يَغۡفِرُ
ﱷ
أَن
ﱸ
يُشۡرَكَ
ﱹ
بِهِۦ
ﱺ
وَيَغۡفِرُ
ﱻ
مَا
ﱼ
دُونَ
ﱽ
ذَٰلِكَ
ﱾ
لِمَن
ﱿ
يَشَآءُۚ
ﲀﲁ
وَمَن
ﲂ
يُشۡرِكۡ
ﲃ
بِٱللَّهِ
ﲄ
فَقَدۡ
ﲅ
ضَلَّ
ﲆ
ضَلَٰلَۢا
ﲇ
بَعِيدًا
ﲈ
١١٦
ﲉ
إن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون الشرك من الذنوب لمن يشاء من عباده. ومن يجعل لله تعالى الواحد الأحد شريكًا من خلقه، فقد بَعُدَ عن الحق بعدًا كبيرًا.
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