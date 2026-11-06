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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة النساء، الآية 115
النساء
١١٥
١١٥:٤
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المومنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ١١٥
وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِۦ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ١١٥
وَمَن
ﱞ
يُشَاقِقِ
ﱟ
ٱلرَّسُولَ
ﱠ
مِنۢ
ﱡ
بَعۡدِ
ﱢ
مَا
ﱣ
تَبَيَّنَ
ﱤ
لَهُ
ﱥ
ٱلۡهُدَىٰ
ﱦ
وَيَتَّبِعۡ
ﱧ
غَيۡرَ
ﱨ
سَبِيلِ
ﱩ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﱪ
نُوَلِّهِۦ
ﱫ
مَا
ﱬ
تَوَلَّىٰ
ﱭ
وَنُصۡلِهِۦ
ﱮ
جَهَنَّمَۖ
ﱯﱰ
وَسَآءَتۡ
ﱱ
مَصِيرًا
ﱲ
١١٥
ﱳ
ومن يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما ظهر له الحق، ويسلك طريقًا غير طريق المؤمنين، وما هم عليه من الحق، نتركه وما توجَّه إليه، فلا نوفقه للخير، وندخله نار جهنم يقاسي حرَّها، وبئس هذا المرجع والمآل.
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