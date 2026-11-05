تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة النساء، الآية 103
النساء
١٠٣
١٠٣:٤
فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا اطماننتم فاقيموا الصلاة ان الصلاة كانت على المومنين كتابا موقوتا ١٠٣
فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ قِيَـٰمًۭا وَقُعُودًۭا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَـٰبًۭا مَّوْقُوتًۭا ١٠٣
فَإِذَا
ﲅ
قَضَيۡتُمُ
ﲆ
ٱلصَّلَوٰةَ
ﲇ
فَٱذۡكُرُواْ
ﲈ
ٱللَّهَ
ﲉ
قِيَٰمٗا
ﲊ
وَقُعُودٗا
ﲋ
وَعَلَىٰ
ﲌ
جُنُوبِكُمۡۚ
ﲍﲎ
فَإِذَا
ﲏ
ٱطۡمَأۡنَنتُمۡ
ﲐ
فَأَقِيمُواْ
ﲑ
ٱلصَّلَوٰةَۚ
ﲒﲓ
إِنَّ
ﲔ
ٱلصَّلَوٰةَ
ﲕ
كَانَتۡ
ﲖ
عَلَى
ﲗ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﲘ
كِتَٰبٗا
ﲙ
مَّوۡقُوتٗا
ﲚ
١٠٣
ﲛ
فإذا أدَّيتم الصلاة، فأديموا ذكر الله في جميع أحوالكم، فإذا زال الخوف فأدُّوا الصلاة كاملة، ولا تفرِّطوا فيها فإنها واجبة في أوقات معلومة في الشرع.
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid غير متوفر لهذه الآية حاليًا.