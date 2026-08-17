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التفسير: النمل ٩٠:٢٧
النمل
٩٠
٩٠:٢٧
ومن جاء بالسيية فكبت وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون ٩٠
وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِى ٱلنَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٩٠
وَمَن
جَآءَ
بِٱلسَّيِّئَةِ
فَكُبَّتۡ
وُجُوهُهُمۡ
فِي
ٱلنَّارِ
هَلۡ
تُجۡزَوۡنَ
إِلَّا
مَا
كُنتُمۡ
تَعۡمَلُونَ
٩٠
ومن جاء بالشرك والأعمال السيئة المنكرة، فجزاؤهم أن يكبَّهم الله على وجوههم في النار يوم القيامة،
ويقال لهم توبيخًا:
هل تجزون إلا ما كنتم تعملون في الدنيا؟
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ
] ئهمانه لهسهر ڕوویان فڕێ ئهدرێنه ناو ئاگری دۆزهخهوه [
هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٩٠)
] پێشیان ئهووترێ ئایا ئێوه هیچ سزایهك ئهدرێن تهنها بههۆی كردهوه خراپهكانی خۆتانهوه نهبێ؟ واته: زوڵمتان لێ ناكرێ ئهمه سزای كردهوه خراپهكانی خۆتانه.