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التفسير: النمل ٨٥:٢٧
النمل
٨٥
٨٥:٢٧
ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ٨٥
وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا۟ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ٨٥
وَوَقَعَ
ٱلۡقَوۡلُ
عَلَيۡهِم
بِمَا
ظَلَمُواْ
فَهُمۡ
لَا
يَنطِقُونَ
٨٥
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تفسير السعدي
Свершится предопределение Аллаха, согласно которому грешники будут подвергнуты наказанию за то, что отдали предпочтение несправедливости и беззаконию даже после того, как убедились в их пагубности. При этом они будут безмолвствовать, потому что у них не будет никакого оправдания своим злодеяниям.