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التفسير: النمل ٨٥:٢٧
النمل
٨٥
٨٥:٢٧
ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ٨٥
وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا۟ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ٨٥
وَوَقَعَ
ٱلۡقَوۡلُ
عَلَيۡهِم
بِمَا
ظَلَمُواْ
فَهُمۡ
لَا
يَنطِقُونَ
٨٥
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا
] وه وتهی حهق بهسهریاندا جێبهجێ ئهبێ وه خوای گهوره سزایان ئهدات بههۆی شهریك دانان و كوفر كردن و زوڵم و ستهمیان [
فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ (٨٥)
] وه ئهوان لهو كاتهدا ناتوانن قسه بكهن وه هیچ عوزرێكیان نیه.