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التفسير: النمل ٨٤:٢٧
النمل
٨٤
٨٤:٢٧
حتى اذا جاءوا قال اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما اماذا كنتم تعملون ٨٤
حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِـَٔايَـٰتِى وَلَمْ تُحِيطُوا۟ بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٨٤
حَتَّىٰٓ
إِذَا
جَآءُو
قَالَ
أَكَذَّبۡتُم
بِـَٔايَٰتِي
وَلَمۡ
تُحِيطُواْ
بِهَا
عِلۡمًا
أَمَّاذَا
كُنتُمۡ
تَعۡمَلُونَ
٨٤
حتى إذا جاء من كل أمة فوج ممن يكذب بآياتنا فاجتمعوا قال الله:
أكذَّبْتم بآياتي التي أنزلتها على رسلي، وبالآيات التي أقمتها دلالة على توحيدي واستحقاقي وحدي للعبادة ولم تحيطوا علمًا ببطلانها، حتى تُعرضوا عنها وتُكَذِّبوا بها، أم أي شيء كنتم تعملون؟ وحقت عليهم كلمة العذاب بسبب ظلمهم وتكذيبهم، فهم لا ينطقون بحجة يدفعون بها عن أنفسهم ما حلَّ بهم من سوء العذاب.
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تفسير السعدي
Вы должны были задуматься над ними, дабы уяснить для себя истину. Вы не имели права разглагольствовать о вещах, о которых у вас не было ни малейшего представления. Как вы могли отвергнуть послание, даже не ознакомившись с его содержанием? Что же вы наделали? Аллах задаст неверующим вопросы об их познаниях и деяниях, и тогда выяснится, что они использовали свои познания в борьбе с истиной, совершали свои деяния вопреки предписаниям Его посланников и посвящали их чему угодно и кому угодно, только не Ему.