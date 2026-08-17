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التفسير: النمل ٨٣:٢٧
النمل
٨٣
٨٣:٢٧
ويوم نحشر من كل امة فوجا ممن يكذب باياتنا فهم يوزعون ٨٣
وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍۢ فَوْجًۭا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِـَٔايَـٰتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ٨٣
وَيَوۡمَ
نَحۡشُرُ
مِن
كُلِّ
أُمَّةٖ
فَوۡجٗا
مِّمَّن
يُكَذِّبُ
بِـَٔايَٰتِنَا
فَهُمۡ
يُوزَعُونَ
٨٣
ويوم نجمع يوم الحشر من كل أمة جماعة، ممن يكذب بأدلتنا وحججنا، يُحْبَس أولهم على آخرهم; ليجتمعوا كلهم، ثم يساقون إلى الحساب.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا
] وه له ڕۆژی قیامهتیش له ههموو ئوممهتێك كۆمهڵ كۆمهڵ حهشریان ئهكهین وه كۆیان ئهكهینهوه [
مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا
] ئهوانهی كه ئایهتهكانی ئێمهیان بهدرۆ زانیوه [
فَهُمْ يُوزَعُونَ (٨٣)
] وه ئهوان ههموویان پێكهوه ڕێكئهخرێن، یان پاڵ ئهنرێن.