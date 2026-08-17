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التفسير: النمل ٨٢:٢٧
النمل
٨٢
٨٢:٢٧
۞ واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون ٨٢
۞ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةًۭ مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا لَا يُوقِنُونَ ٨٢
۞ وَإِذَا
وَقَعَ
ٱلۡقَوۡلُ
عَلَيۡهِمۡ
أَخۡرَجۡنَا
لَهُمۡ
دَآبَّةٗ
مِّنَ
ٱلۡأَرۡضِ
تُكَلِّمُهُمۡ
أَنَّ
ٱلنَّاسَ
كَانُواْ
بِـَٔايَٰتِنَا
لَا
يُوقِنُونَ
٨٢
وإذا وجب العذاب عليهم; لتماديهم في المعاصي والطغيان، وإعراضهم عن شرع الله وحكمه، حتى صاروا من شرار خلقه، أخرجنا لهم من الأرض في آخر الزمان علامة من علامات الساعة الكبرى، وهي
«الدابة»
، تحدثهم أن الناس المنكرين للبعث كانوا بالقرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم ودينه لا يصدقون ولا يعملون.
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Rebar Kurdish Tafsir
{ يهكێك له نيشانه گهورهكانى رۆژى قيامهت} [
وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ
] وه كاتێك كه سزا بهسهریاندا جێبهجێ ئهبێ یان ڕۆژی قیامهت كه نزیك ئهبێ [
أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ
] لهناو زهویهوه ئاژهڵێكیان بۆ دهرئهكهین [
تُكَلِّمُهُمْ
] كه قسهیان لهگهڵدا ئهكات كه یهكێكه له نیشانه گهورهكانی ڕۆژی قیامهت [
أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ (٨٢)
] كه به دڵنیایى خهڵكی یهقینیان نهبووه به ئایهتهكان و نیشانهو دهسهڵاتی ئێمه.