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التفسير: النمل ٧٧:٢٧
النمل
٧٧
٧٧:٢٧
وانه لهدى ورحمة للمومنين ٧٧
وَإِنَّهُۥ لَهُدًۭى وَرَحْمَةٌۭ لِّلْمُؤْمِنِينَ ٧٧
وَإِنَّهُۥ
لَهُدٗى
وَرَحۡمَةٞ
لِّلۡمُؤۡمِنِينَ
٧٧
وإن هذا القرآن لهداية من الضلال ورحمة من العذاب، لمن صدَّق به واهتدى بهداه.
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تفسير السعدي
Священный Коран выводит людей из заблуждения на прямой путь, избавляет их от сомнений, приносит им радость и помогает им сделать праведными свои мирские и религиозные начинания. Однако удостаиваются этой великой чести только правоверные, которые веруют в писание своего Господа, принимают его целиком и полностью, а также размышляют над его смыслом. Благодаря этому они следуют прямым путем и удостаиваются милости Всевышнего Аллаха, которая является залогом счастья и преуспеяния.