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التفسير: النمل ٧٣:٢٧
النمل
٧٣
٧٣:٢٧
وان ربك لذو فضل على الناس ولاكن اكثرهم لا يشكرون ٧٣
وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ٧٣
وَإِنَّ
رَبَّكَ
لَذُو
فَضۡلٍ
عَلَى
ٱلنَّاسِ
وَلَٰكِنَّ
أَكۡثَرَهُمۡ
لَا
يَشۡكُرُونَ
٧٣
وإنَّ ربك لذو فضل على الناس; بتركه معاجلتهم بالعقوبة على معصيتهم إياه وكفرهم به، ولكن أكثرهم لا يشكرون له على ذلك، فيؤمنوا به ويخلصوا له العبادة.
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العربية
تفسير السعدي
Этими словами Всевышний Аллах напомнил людям о Своей величайшей щедрости и милости. Люди должны быть благодарными и признательными Аллаху, но очень часто все происходит как раз наоборот. Рабы Аллаха настолько увлекаются мирскими благами, что забывают о том, кто одарил их этими щедротами.