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التفسير: النمل ٧٢:٢٧
النمل
٧٢
٧٢:٢٧
قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون ٧٢
قُلْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِى تَسْتَعْجِلُونَ ٧٢
قُلۡ
عَسَىٰٓ
أَن
يَكُونَ
رَدِفَ
لَكُم
بَعۡضُ
ٱلَّذِي
تَسۡتَعۡجِلُونَ
٧٢
قل لهم -أيها الرسول-: عسى أن يكون قد اقترب لكم بعض الذي تستعجلون من عذاب الله.
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العربية
تفسير السعدي
ولكن -مع هذا-
قال تعالى محذرا لهم وقوع ما استعجلوه:
{ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ }
أي: قرب منكم وأوشك أن يقع بكم
{ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ }
من العذاب.