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التفسير: النمل ٧١:٢٧
النمل
٧١
٧١:٢٧
ويقولون متى هاذا الوعد ان كنتم صادقين ٧١
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٧١
وَيَقُولُونَ
مَتَىٰ
هَٰذَا
ٱلۡوَعۡدُ
إِن
كُنتُمۡ
صَٰدِقِينَ
٧١
ويقول مشركو قومك -أيها الرسول-: متى يكون هذا الوعد بالعذاب الذي تَعِدُنا به أنت وأتباعك إن كنتم صادقين فيما تعدوننا به؟
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تفسير السعدي
Так говорят неверующие, которые считают невероятным воскрешение и отрицают принесенную Божьим посланником, да благословит его Аллах и приветствует, истину. Они хотят приблизить наказание, но их слова всего лишь свидетельствуют об их невежестве и глупости. Срок наступления Последней жизни предопределен и не подлежит изменению. Безусловно, подобные требования неверных не могут быть выполнены, однако это ни коим образом не свидетельствует об их правоте.