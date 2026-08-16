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التفسير: النمل ٧١:٢٧
النمل
٧١
٧١:٢٧
ويقولون متى هاذا الوعد ان كنتم صادقين ٧١
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٧١
وَيَقُولُونَ
مَتَىٰ
هَٰذَا
ٱلۡوَعۡدُ
إِن
كُنتُمۡ
صَٰدِقِينَ
٧١
ويقول مشركو قومك -أيها الرسول-: متى يكون هذا الوعد بالعذاب الذي تَعِدُنا به أنت وأتباعك إن كنتم صادقين فيما تعدوننا به؟
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٧١)
] وه كافران ئهڵێن: ئهم بهڵێنهی كه ئێوه به ئێمهی ئهدهن كه ڕۆژێك ههیهو خوای گهوره سزامان ئهدات كهی ئهو ڕۆژه دێت ئهگهر ئێوه ڕاستگۆن.