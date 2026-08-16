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التفسير: النمل ٦٦:٢٧
النمل
٦٦
٦٦:٢٧
بل ادارك علمهم في الاخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون ٦٦
بَلِ ٱدَّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ ۚ بَلْ هُمْ فِى شَكٍّۢ مِّنْهَا ۖ بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ٦٦
بَلِ
ٱدَّٰرَكَ
عِلۡمُهُمۡ
فِي
ٱلۡأٓخِرَةِۚ
بَلۡ
هُمۡ
فِي
شَكّٖ
مِّنۡهَاۖ
بَلۡ
هُم
مِّنۡهَا
عَمُونَ
٦٦
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Rebar Kurdish Tafsir
[
بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ
] له قیامهتدا زانیاریان تهواو و كامڵ ئهبێ كاتێك ههموو شتێك به چاوی خۆیان ئهبینن، یاخود زانیارییان دهستهوهستانه لهسهر زانینى كاتى هاتنى قیامهت [
بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا
] بهڵكو كافران له دونیادا گومانیان لهو شتانه ههیه [
بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ (٦٦)
] بهڵكو ئهوان خۆیان كوێر كردووه له ئاستی بینینی حهقدا.